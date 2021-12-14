 

“Нож в спину”: почему Литва не стала бороться с Россией ради Украины

14.12.2021, 6:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украина не получает от Запада и сотой доли той поддержки, на которую так рассчитывает. По сути западные партнеры просто бросили Незалежную в борьбе с таким “великим и ужасным агрессором”, как Россия.

Украина получила “нож в спину” от Литвы, считает экономист Василий Колташов. Страна, которая так долго отговаривала Незалежную от покупки газа у России, внезапно сама стала закупать российский СПГ. С декабря в Литву уже дважды заходил танкер, который транспортирует сжиженный природный газ из России.

Колташов уверен, Литва слукавила, оставив Украину ни с чем. Теперь Незалежная в крайне затруднительной ситуации. Назад пути нет, а впереди неопределенное будущее. Киев не может начать переговоры с Москвой и постоянно утверждает, что якобы противостоит России, пишет “Царьград”.

Но если Украина все же и договорится с Россией о поставках газа, на приемлемые цены надеяться уже не приходится.

Ранее аналитик Александра Кочетков предсказал возможный ход переговоров России и США о возможном вступлении Украины в НАТО. Москва может потребовать гарантий того, что Украина не станет членом альянса. По словам эксперта, страны будут торговаться на эту тему.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Клиенты Сбербанка будут получать баллы социального рейтинга вместо кэшбека

21.05 / В Севастополе загорелись две соседние квартиры

23.05 / Ученые из Египта назвали пять способов поднять уровень эндорфина естественным путем

06.09 / В Германии набирает популярность флешмоб, участники которого мажут «Новичком» свои трусы

21.04 / Российский флот обеспечит безопасность поставок санкционированной иранской нефти в Сирию

10.02 / Вредно ли есть яйца и холестерин? Что знает наука

23.11 / Бегство из городов

12.07 / Американец получил два пожизненных срока за изнасилование, произошедшее 201 год назад

27.11 / Врач Соломатин: Ежедневное употребление белого хлеба приводит к диабету

07.02 / День вертухая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика