“Нож в спину”: почему Литва не стала бороться с Россией ради Украины

Украина не получает от Запада и сотой доли той поддержки, на которую так рассчитывает. По сути западные партнеры просто бросили Незалежную в борьбе с таким “великим и ужасным агрессором”, как Россия.

Украина получила “нож в спину” от Литвы, считает экономист Василий Колташов. Страна, которая так долго отговаривала Незалежную от покупки газа у России, внезапно сама стала закупать российский СПГ. С декабря в Литву уже дважды заходил танкер, который транспортирует сжиженный природный газ из России.

Колташов уверен, Литва слукавила, оставив Украину ни с чем. Теперь Незалежная в крайне затруднительной ситуации. Назад пути нет, а впереди неопределенное будущее. Киев не может начать переговоры с Москвой и постоянно утверждает, что якобы противостоит России, пишет “Царьград”.

Но если Украина все же и договорится с Россией о поставках газа, на приемлемые цены надеяться уже не приходится.

Ранее аналитик Александра Кочетков предсказал возможный ход переговоров России и США о возможном вступлении Украины в НАТО. Москва может потребовать гарантий того, что Украина не станет членом альянса. По словам эксперта, страны будут торговаться на эту тему.