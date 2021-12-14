 

Правительство Германии разъяснило позицию по «Северному потоку – 2»

14.12.2021, 5:32, Новости дня
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Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что необходимо дождаться правовой проверки «Северного потока – 2» на соответствие европейским энергетическим критериям.

«Точка зрения на газопровод «Северный поток 2» содержится в зондирующих документах (составленных в ходе формирования нового правительства Германии) между тремя правящими партиями, там четко регулируется, что ожидается проверка в соответствии с европейскими энергетическими правовыми критериями, необходимо ее дождаться», – цитирует РИА «Новости» представителя кабмина.

Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен.

Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Бербок по электоральным соображениям передергивает факты и выдает чисто бюрократические моменты за проблему.

В минувшую пятницу появились сведения, что администрация нового канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает проект газопровода «Северный поток – 2», но может заблокировать его в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной. В прошлую среду главой МИД Германии назначили выступающую против «Северного потока – 2» Анналену Бербок, которая является сопредседателем партии «Союз-90»/«Зеленые». В тот же день стало известно, что Германия и США договорились о закрытии Берлином проекта газопровода «Северный поток – 2» в случае «вторжения» РФ на Украину.



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