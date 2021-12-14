Мэр Биробиджана подал в отставку

Глава Биробиджана Александр Головатый написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Александр Головатый досрочно оставляет пост главы муниципального образования город Биробиджан Еврейской автономной области (ЕАО). Он написал заявление в городскую думу [об уходе] по собственному желанию. Последним рабочим днем для Александра Головатого станет 30 декабря. До этой даты будет определено, кто будет исполнять обязанности главы мэрии Биробиджана», – говорится в сообщении на странице городской администрации в Instagram.

На заседание гордумы депутаты рассмотрят заявление мэра, после будет определена дата проведения конкурса на должность мэра города.

Головатый стал мэром Биробиджана в 2019 году. С 2013 года он возглавлял администрацию Облученского городского поселения в ЕАО.

Напомним, в начале ноября Минздраву пришлось вмешаться в ситуацию с массовым увольнением врачей скорой помощи в ЕАО из-за отказа прививаться от коронавируса. В том же месяце жители ЕАО начали замерзать на остановках из-за отказа водителей автобусов вакцинироваться. А в начале декабря в Биробиджане семь классов закрыли на карантин по COVID-19 из-за распространения коронавирусной инфекции среди учащихся городских школ.