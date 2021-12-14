 

Мнение: О зачётном прогибе… Эталонном

14.12.2021, 4:48, Разное
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Ну-у-у… Бывает и такое. Даже чаще, чем хотелось бы.

И ведь исходит от человека, в деньгах вроде бы не нуждающегося.

А вот поди ж ты!

И пишет он буквально следующее.

«Критикуя очередные назначения родственников высокопоставленных чиновников, многие забывают о том, что почти все подобные назначения оказываются успешными.

Высокий уровень образования у «детей элит» в сочетании с заведомо лояльным отношением со стороны органов власти делают свое дело. В этом контексте не приходится сомневаться, что и во главе VK Владимир Кириенко будет не менее успешен, чем в Ростелекоме. Большинство крупных компаний страны были бы рады заполучить себе человека с таким бэкграундом, да еще и с вполне внушительным списком компетенций.

Повод для беспокойства сейчас, таким образом, может возникнуть не у инвесторов VK Group, а у их конкурентов на рынке.» ©
Да-да, охотно верится. О «достижениях» Матвиенко-мл. можно даже не вспоминать – одни художества. Компетенции Рогозина-мл. даже ниже, чем у его отца, бывшего филолога. Успехи Патрушева-мл. каждый может оценить по ценникам в магазинах на продукцию АПК.

Кто там ещё? Братья Фрадковы-мл.? Ну, не хотя бы не подгадили родителю… Хотя о «Промсвязьбанке» сейчас много хорошего и не сказать.

И вот зачем небедному человеку так прогибаться перед «всего лишь» Сергеем Кириенко?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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