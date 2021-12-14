 

Голикова рассказала о готовности «Госуслуг» выдавать сертификаты по тесту на антитела

14.12.2021, 4:46, Новости дня
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Техническая готовность портала Госуслуг выдавать сертификаты переболевшим коронавирусом без обращения к врачу и привившимся иностранными вакцинами будет обеспечена в течение декабря, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Для этих двух направлений мы определяем следующий трек работы. Я думаю, что в декабре мы с технической готовностью портала госуслуг мы это завершим», – приводит ТАСС слова Голиковой.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее переболевшим COVID россиянам решили выдавать сертификаты по уровню антител. Получить их смогут переболевшие без обращения к врачу и привившиеся иностранными вакцинами.



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