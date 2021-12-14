 

Квартиру в Москве выставили на продажу за незаконную перепланировку

14.12.2021, 4:46, Новости дня
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Суд постановил выставить на продажу квартиру жителя столицы за снос части несущей стены у себя в доме, об этом сообщило правительство города.

«Исчерпав все возможные рычаги административного воздействия на злостного нарушителя, Мосжилинспекция прибегла к крайней мере – обращению в суд с иском о продаже квартиры с публичных торгов, то есть лишении прав собственности», – говорится в сообщении на сайте правительства Москвы.

Решение суда вступило в силу, исполнительный лист планируется передать приставам. На решающее заседание суда владелец квартиры не явился.

«Три года назад по обращению жителя указанного дома Мосжилинспекция провела проверку и выявила незаконную перепланировку. В частности, собственник трехкомнатной квартиры самовольно объединил кухню с жилым помещением, демонтировав два участка несущей стены. В оставшейся по центру части несущей конструкции была обустроена ниша для телевизора. Также были выполнены работы по объединению санузла», – говорится в сообщении.

Владельца дважды привлекали к административной ответственности и дважды выдавали предписание о возвращении жилого помещения в прежний вид. Сама незаконная перепланировка прошла еще три года назад.

Ранее Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ внесло изменения в приказ «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», согласно которым с 1 марта 2022 года россиян будут штрафовать за самовольную обшивку или остекление балкона.



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