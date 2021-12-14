Мнение: Возможен ли диалог с “Аль-Каидой” в Мали

Как все быстро происходит.

Только недавно писал, как террористы из JNIM грозятся подать в суд на Россию https://colonelcassad.livejournal.com/7280394.html, которая не дает им устраивать джихад и посылает в западную Африку военных советников и ЧВК, как "внезапно" западный аналитический центр подхватывает эту тему и начинает расширять окно овертона на тему того, с какими террористами и против кого стоит вести дела.

Стоило только страшным-ужасным русским начать проявлять интерес к «африканскому Афганистану» в лице Мали и предлагать Бамако свою помощь, как в главные лоббисты войн (https://t.me/rybar/21786) НАТО в лице think-tank'a International Crisis Group выкатили аналитику (https://t.me/strana_tuaregov/431) на тему «Возможен ли диалог с филиалом «Аль-Каиды» в Мали?».

Речь идёт о группировке «Джабхат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), с которой воюют и официальные власти, и контингент операции «Бархан».

5 февраля 2021 года International Crisis Group призывала (https://t.me/rybar/16548) властей США пересмотреть классификацию сирийскую «Хайят Тахрир аш-Шам» как террористов и наладить диалог. Если в случае ХТШ играл на руку формальный разрыв связей между международной террористической организацией «Аль-Каида» и бывшей «Джебхат ан-Нусрой», то в Мали главные лоббисты войн НАТО пошли дальше.

Автор аналитического канала В стране туарегов @strana_tuaregov подробно рассказывает (https://t.me/strana_tuaregov/431) об основных предложениях think-tank'a:

– начать диалог с террористами на территории третьей страны — например, в Алжире, Катаре, Мавритании или Норвегии со Швейцарией;

– террористам нужно открыть политический офис и сформировать переговорный комитет;

– Франции нужно перестать упрямиться и придержать военные операции на время переговоров;

– группировке «Джабхат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» нужно официально порвать с «Аль-Каидой».

Судя по всему, International Crisis Group дали заказ на проработку общественного мнения после прихода «Талибана» к власти в Афганистане. НКО предстоит выяснить, в каких государствах готовы мириться с террористами и при каких условиях.

Иными причинами такие предложения объяснить сложно.

https://t.me/rybar/23008 – цинк

Толстый намек, что если дружить с террористами против русских, то возможно многое…

Если смотреть в общем, то выглядит это как подготовка к вербовке очередных "сукиных сынов", которые потребуются на различных ТВД в рамках новой Холодной войны против Китая и РФ.

PS. После многочисленных жалоб Франции в ЕС и НАТО по поводу того, что ее выгоняют из Мали (плак-плак), ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнер" и ее руководителя полковника Уткина за "нарушения прав человека" в Судане, ЦАР, на Украине, Ливии, Сирии и Мозамбике. Также введены отдельные санкции против руководства Мали "за препятствование демократическому переходу". Понятное дело, что все из-за того, что русские обосновываются в Мали, а французов оттуда попросили на выход. "Демократия в Мали в опасности. Я буду жаловаться в Брюссель!". Отсюда и санкционная истерика, чтобы как-то утешить Макрона, потерявшего за время каденции сразу 2 страны во французской сфере влияния. Разумеется, "Вагнер" продолжит работать в Африке, так как его успехи являются лучшей рекламой для местных правительств, так что заказами Уткин вряд ли будет обделен, а с европейскими подрядчиками он все равно не работает.

Иронично, но во время наступления Хафтара на Триполи, "Вагнер" и Франция были на одной стороне, так как и российские ЧВКшники и Франция занимались поддержкой Хафтара. И там Францию такое соседство ни разу не смущало, потому что Франция была озабочене не "правами человека в Ливии" а вопросами изгнания "друга Реджепа" из разрушенной Ливии, с которой у корпорации "Total" были заключены нефтяные контракты (гарантированные Хафтаром), которые могли бы пойти прахом, если бы Эрдоган захватил Киренаику (но благодаря работе ЧВК и российской военной помощи, а также угрозам Египта вступить в войну, планы "друга Реджепа" не осуществились).

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