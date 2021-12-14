 

Вице-премьер рассказал о превосходстве российских БПЛА над турецкими

14.12.2021, 4:02, Новости дня
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Российские аппараты имеют превосходящие турецкий БПЛА «Байрактар» характеристики, сообщил вице-премьер Юрий Борисов в интервью.

«Российские разработки не только не уступают, но и превосходят по техническим характеристикам обозначенный вами беспилотный комплекс», – сказал Борисов в интервью РБК в ответ на вопрос, могут ли российские разработки конкурировать с «Байрактаром», передает ТАСС.

Он добавил, что запрос на эту технику есть, и у РФ есть возможность «сыграть на этом рынке».

«Мы на него немножко поздновато вступили. Он исторически был занят израильскими, американскими, китайскими производителями, которые за последние пять-шесть лет активно на этом рынке присутствуют и очень динамично, даже агрессивно, ведут себя. Но у РФ есть шансы в этом плане», – объяснил вице-премьер.

Он добавил, что на последней выставке в Дубае были представлены российские образцы.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, откуда у турецких беспилотников столько покупателей, и как Анкаре удалось достичь таких результатов.



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