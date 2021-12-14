В «Единой России» указали на проблемы законопроекта о QR-кодах

Рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов на транспорте решено отложить на неопределенный срок, на сегодняшний день он не готов к принятию, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Принятие законопроекта о внесении изменений в «транспортное» законодательство, предполагающий предъявление сертификата с QR-кодом при покупке авиа- и железнодорожного билета, отложено на неопределенный срок. Это результат большой работы, которую проделал экспертный совет «Единой России», руководство фракции и наши общественные приемные совместно с бизнесом, профессиональным сообществом и, конечно, с опорой на мнение людей. (…) На сегодняшний день законопроект не готов к принятию», – приводятся его слова на сайте ЕР.

Турчак добавил, что «Единая Россия» обобщила все предложения и запросы граждан в конкретные решения, это касается четкого перечня противопоказаний от прививки, перечня экстренных ситуаций, когда можно перемещаться без медицинских сертификатов. Секретарь генсовета ЕР добавил, что диалог с правительством идет конструктивно и партия подготовит ко второму чтению дополнительные предложения к законопроекту о «Санитарно-эпидемиологическом благополучии».

«Наша основная задача – защита прав граждан и последовательные шаги по защите их здоровья. Но все решения должны приниматься для людей, а не мешать или создавать неудобства. Именно в этой логике работа над законопроектом будет продолжена», – заключил Турчак.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин с самого начала озвучил принципиальную позицию по законопроекту о введении QR-кодов на транспорте, назвав основным приоритетом в этом вопросе интересы людей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент РФ Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.