США решили заняться укреплением вооруженных сил Литвы

Соединенные Штаты намерены помочь Литве в укреплении вооруженных сил и готовы поддерживать республику в свете вызовов, связанных, по версии Вашингтона, с Белоруссией, Россией и Китаем, сообщил американский министр обороны Ллойд Остин.

Как сообщил глава Пентагона, слова которого приводит пресс-служба военного ведомства США, «Литва стала маяком демократии в регионе, это включает в себя прием изгнанных российских и белорусских лидеров оппозиции», передает ТАСС.

«Мы понимаем, с какими вызовами вы сталкиваетесь», – сообщил Остин. По словам министра США, «режим в Белоруссии цинично использует мигрантов в рамках гибридной тактики против Литвы и ее соседей». «В то же время РФ продолжает собственную гибридную кампанию. А теперь Китай наращивает давление на Литву. Я выражаю признательность вашему правительству за твердую позицию в отношении Китая, и мы знаем, что вы столкнулись с ответными мерами из-за ваших принципиальных решений», – сказал Остин.

По словам американского министра обороны, «Литва не сталкивается с этими вызовами в одиночку». «И сейчас США, как и ранее, поддерживают Литву, мы будем вместе работать над укреплением литовских вооруженных сил», – добавил он. Министр отметил, что стороны намерены «подписать соглашение о взаимных оборонных закупках». Он считает, что это позволит «улучшить условия приобретения оборонной продукции и повысить оперативную совместимость вооруженных сил» двух стран.

Напомним, в воскресенье погранслужба Литвы заявила о выстрелах со стороны Белоруссии. 1 декабря правительство Литвы попросило парламент страны объявить чрезвычайное положение на литовско-польской границе из-за ситуации с мигрантами. В МИД РФ возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии с ЕС на НАТО.