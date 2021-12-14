Золотые слезы

Почему спортсмены плачут после победы? Рассказывает паралимпийская чемпионка Дарья Пикалова.

Прошедшие летом Паралимпийские игры в Токио стали самым ожидаемым спортивным событием года. И дело не только в отложенном из-за коронавируса старте — он тормознул не один десяток соревнований мирового масштаба. Российские паралимпийцы, представители летних видов спорта, ждали начала Игр девять лет. Ведь после триумфального выступления в Лондоне в 2012-м от участия в Рио-де-Жанейро сборную отстранили. Несправедливые обвинения, отсутствие международной соревновательной практики, лишение атрибутов национальной принадлежности — не помешали россиянам достойно выступить в Японии.

Но о том, какой ценой были завоеваны эти медали и почему во время награждения по щекам текут слезы, расскажут немногие. Одной из них стала Дарья Пикалова, завоевавшая в Токио бронзовую, две серебряных и золотую медаль, а до этого еще ряд медалей чемпионатов мира, Европы и Паралимпийских игр.

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В отличие от многих спортсменов, которые в детстве пришли в секцию за компанию и даже не задумывались о профессиональной карьере, судьба Даши была практически заранее предопределена. Ее родители — тренеры по плаванию и буквально вся их жизнь проходила в стенах воронежского бассейна «Спартак». Когда маленькую Дашу не с кем было оставить дома, родители брали ее с собой на работу. Так начиналась история, которая принесет Пикаловой немало престижных медалей и наград, а родителям — звания заслуженных тренеров России. Правда, жизненный путь юной пловчихи оказался куда драматичнее, ведь еще при рождении ей был поставлен диагноз атрофия зрительного нерва.

— Родители никогда не акцентировали на этом внимания, но я и сама понимала, что плохо вижу. Разбитые колени были постоянными спутниками моего детства — я просто не видела препятствий под ногами. Мне не покупали ни ролики, ни велосипед, ни самокат.

Зато в воде я чувствовала себя намного увереннее, чем на земле. И в бассейне я тренировалась и соревновалась со здоровыми спортсменами. Родители долгое время не оформляли мне инвалидность. В то время мама посчитала это нецелесообразным: нужно было пройти столько всяких инстанций и ради чего — пособия в размере 30 рублей? Плюс это влекло бы дополнительные трудности — меня могли бы не принять в обычную общеобразовательную школу, а направить учиться в интернат на другом конце города, где мне бы пришлось жить пять дней в неделю.

Поэтому долгое время я числилась здоровой, до того, как в подростковом возрасте из-за проблем с сетчаткой не попала на операционный стол. Тогда мне не только запретили тренироваться со здоровыми спортсменами,

врач областной больницы буквально сказала: «Я вообще ничего не хочу знать про плавание, мне даже об этом не говорите!»

Фото: Анастасия Цицинова / для «Новой»

Однако взяв все риски за здоровье дочери на себя, родители продолжали тренировать дочь, с учетом индивидуальных особенностей, а коллеги посоветовали записаться в школу адаптивного спорта.

— Если родители и рассматривали для меня плавание — то только для поддержания здоровья. Но мне всегда хотелось большего — как и другие ребята — получить звание кандидата, а потом и мастера спорта, участвовать в соревнованиях, завоевывать награды. О паралимпийском спорте в Воронеже мы тогда вообще ничего не знали, но это была единственная возможность развивать мою карьеру. У нашей адаптивной школы многого не было. Она арендовала время — 1 час в день с шести до семи — в бассейне, который абсолютно не приспособлен для людей, передвигающихся на колясках, — скользкий пол, отсутствие пандусов, узкие душевые кабинки. Там и сейчас мало что изменилось. Не было ни спортивных залов для тренировок, ни инвентаря, ничего такого, что нужно для полноценных занятий. Но я получила главное — допуск к всероссийским соревнованиям.

В 2010 году Дарья впервые поехала на чемпионат РФ среди лиц с нарушением зрения и выиграла его, после чего автоматически попала в резервный состав национальной сборной. В следующем — уже выступила на чемпионате Европы в Берлине, где заняла второе место, уступив соотечественнице Оксане Савченко. А через год — в 2012-м — уже покоряла воду паралимпийского Лондона.

— После вызова в сборную на меня обрушилась какая-то волна не совсем понятной критики — «куда она лезет», «ей вообще не место в паралимпийском спорте», «так нельзя».

Абсурдно звучит, но для некоторых я была недостаточным инвалидом

— я же ориентируюсь в пространстве, когда ношу очки, могу самостоятельно передвигаться. И с таким отношением сталкиваются многие паралимпийцы у нас в стране. Я испытывала колоссальное давление со всех сторон на тех Играх в Лондоне, которое вкупе с моими завышенными ожиданиями именно эмоционально меня «перегрели». И от завоеванных там медалей (серебро и три бронзы) — оставили смешанное впечатление. Там я мечтала только о том, чтобы все скорее закончилось, собрать вещи и вернуться домой. Не было вообще ощущения праздника, причастности к чему-то грандиозному, великому, позитивному. Все-таки жить с установкой, что я всегда должна быть только первой, невероятно тяжело.

После Лондона были еще победы на трех чемпионатах мира, и к Играм в Рио-де-Жанейро Даша, как и вся российская сборная по плаванию, подходила с самыми оптимистичными прогнозами и прицелом только на высокие места. Но из-за отстранения Паралимпийского комитета РФ на ту Паралимпиаду никто из россиян не поехал. А пловцы вовсе лишились международных соревнований почти на три года.

Фото: Анастасия Цицинова / для «Новой»

Долгожданное возвращение в большой спорт выдалось нелегким. Набрать физическую форму после такого длительного перерыва и завоевать право выступить на Паралимпийских играх — оказалось недостаточно. Незадолго до поездки в Токио Даша перенесла коронавирусную инфекцию. На заплывы она выходила с неизбежными последствиями болезни, проблемами с дыханием и общей выносливостью. Поэтому на награждении после 100-метровки вольным стилем, где Даша проиграла бразильянке 0,12 секунды, в ее глазах — слезы.

— Конечно, за каждой медалью стоит тяжелый путь спортсмена, каждая награда — выстраданная. А олимпийская медаль для каждого спортсмена — мечта всей жизни. И тогда я понимала, что свой шанс взять золото я упустила. Но Токио мою мечту все-таки исполнил. На нашу команду в эстафете никто не ставил, я даже не была уверена, что меня в эту гонку включат. И после заплыва не могла поверить в то, что произошло. Эта победа мне подсказала, что я на правильном пути, что мне удалось многое переосмыслить. Именно в этом году я чувствую, что смогла справиться с теми психологическими проблемами, которые сковывали, парализовали, препятствовали результату. Я сделала все, что могла.

Даша не раз заявляла, что после Токио намерена завершить карьеру. Дальнейших планов — достаточно, знаний — уйма. За плечами — два профильных высших образования по специальности тренер по плаванию и бакалавр физической реабилитации. В соцсетях Даша активно продвигает современные методы организации тренировочных процессов, отмечает познавательные статьи по физиологии и максимально погружает аудиторию в аспекты физической подготовки спортсменов. Не исключено, что в будущем титулованная спортсменка станет тренером… может, еще после участия в нескольких чемпионатах.

— Для меня очевидно, что сфера детско-юношеского и взрослого спорта нуждается в серьезных реформах.

Сейчас получается, что по достижении 18 лет те, кто занимался в спортшколах, оказываются никому не нужными.

Ребятам негде тренироваться — к школе они уже не имеют отношения, в вузе (если они туда поступили) от спорта и физкультуры осталось одно название. К тому же совершеннолетний — уже взрослый человек, который как минимум должен обеспечивать себя, а нередко и свою семью. Если до этого его экипировала школа, обеспечивала тренировки и участие в соревнованиях, командировки и прочее, то теперь эта обязанность на его плечах, а это существенные затраты. Без этой минимальной материальной поддержки выжить во взрослом спорте удается единицам.

Фото: Анастасия Цицинова / для «Новой»

Зная об этих моментах не понаслышке, я хотела бы отметить важность той работы, что проводит благотворительный фонд «Параспорт». Помогая паралимпийцам, он берет на себя большое количество спортивных вопросов и забот, давая возможность спортсменам заниматься любимым делом и добиваться самых высоких целей.

Как и всегда, откликаясь на предложение героя благотворительной акции «Ставка на добро», компания «Фонбет» перечислит 100 000 рублей фонду «Параспорт».

Дарья Кобылкина, Корреспондент

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