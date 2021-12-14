Мнение: Годовщина Нанкинской резни

В Китае сегодня проходят траурные мероприятия посвященные очередной годовщине Нанкинской резню, когда войска Японской Империи захватив зимой 1937-го года Нанкин, вырезали более 300 000 гражданских лиц и военнопленных.

В принципе, уже на этой истории в рассказах про "самурайскую честь" и тому подобное можно ставить точку.

Нынче же, страна которая вытворяла подобное во второй мировой войне и которую она проиграла, до сих пор находясь под американской оккупацией, смеет еще раззявать пасть по поводу китайских прав на Тайвань и российских прав на Курильские острова.

Японии про это надо напоминаешь почаще, чтобы помнила, как и почему она рассталась с Курильскими островами и не только с ними. А то мир она заключать не хочет…

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