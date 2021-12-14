«Купе номер 6» номинирован на «Золотой глобус»

Фильм «Купе номер 6» финского режиссера Юхо Куосманена номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Картина стала совместным проектом Финляндии, Эстонии, РФ и Германии. Действие происходит в поезде «Москва – Мурманск», где случайно встречаются финская студентка и русский шахтер. Нечаянное соседство помогает им осознать свое одиночество и тоску по человеческим отношениям, передает РИА «Новости».

Другими номинантами премии в этой категории стали японская лента «Сядь за руль моей машины», итальянский фильм «Рука бога», картина иранского режиссера Асгара Фархади «Герой», а также фильм испанского режиссера Педро Альмодовара «Параллельные матери».

79-я церемония вручения «Золотого глобуса» состоится 9 января.

Ранее организатор «Золотого глобуса» – Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA) – анонсировал новые реформы после того, как телеканал NBC отказался транслировать премию в 2022 году.