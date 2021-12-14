 

Скончался режиссер «Ассы» Сергей Соловьев

14.12.2021, 3:18, Новости дня
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На 78-м году жизни умер советский и российский режиссер Сергей Соловьев, поставивший фильм «Асса», сообщают СМИ.

«Сергей Александрович умер сегодня, это случилось дома», – сказал собеседник ТАСС.

Причина смерти не сообщается.

Соловьев – лауреат премии Ленинского комсомола (1975), Государственной премии СССР (1977) и народный артист РФ (1993).

Известен в том числе как постановщик ленты «Асса» (1987) с участием Виктора Цоя.

Сергей Соловьев – уроженец города Кемь Карело-Финской ССР, он еще в школе играл в Ленинградском Большого драматического театра имени Горького (БДТ), участвовал в спектаклях Георгия Товстоногова.

Соловьев окончил режиссерский факультет ВГИКа, после чего начал работать на «Мосфильме».

Соловьев снял трилогию «Сто дней после детства» (1975), «Спасатель» (1980), «Наследница по прямой» (1982), трилогию «Асса» (1987), «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви» (1989), «Дом под звездным небом» (1991) и другие фильмы.



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