Захарова оценила «успехи» дипломатии ЕС «соболезнованиями»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о «главном успехе европейской дипломатии», выразив в связи с этим «соболезнования».

«Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии. Мои соболезнования», – написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС «главным успехом европейской дипломатии» в 2021 году.

В воскресенье погранслужба Литвы заявила о выстрелах со стороны Белоруссии. В тот же день власти Германии и Польши обсудили новые санкции против Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил в ответ перекрыть Европе газ. Варшава в свою очередь пригрозила Минску ужесточением санкций ЕС в случае эскалации кризиса на польско-белорусской границе или иных способов дестабилизации Европы.

Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряд физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.

В середине ноября глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел стран ЕС приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого, после чего стало известно, что ЕС согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы». Тогда же США анонсировали новые санкции против Белоруссии в координации с Евросоюзом из-за ситуации с мигрантами на границе с ЕС.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. В Евросоюзе исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что санкции Запада против Белоруссии похожи на наказание Минска за дружбу с Москвой.