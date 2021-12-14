 

Мнение: Возвращение Сталина в Екатеринбург

14.12.2021, 3:02, Разное
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На фасад Окружного дома офицеров в Екатеринбурге вернули барельеф со Сталиным, который во времена хрущевской десталинизации прятали в специальном коробе из фанеры, а в 90-е демонтировали.
Как в начале 2021 года установили в МО РФ, барельеф был убран незаконно. Не так давно была начата реконструкция здания и барельеф был возвращен на свое законное место.

Источник: Colonel Cassad



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