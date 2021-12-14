Мнение: Возвращение Сталина в Екатеринбург

На фасад Окружного дома офицеров в Екатеринбурге вернули барельеф со Сталиным, который во времена хрущевской десталинизации прятали в специальном коробе из фанеры, а в 90-е демонтировали.

Как в начале 2021 года установили в МО РФ, барельеф был убран незаконно. Не так давно была начата реконструкция здания и барельеф был возвращен на свое законное место.

—