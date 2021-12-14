Мнение: Анти-мода

Сложно сказать, снятие законопроекта о QR-кодах на транспорте — это технология, когда делается небольшое якобы послабление, которое прикрывает более важное ограничение (QR-коды в общественных местах, к примеру — которые никто отменять не собирается, кстати) или все-таки власть решила не обострять. Но то, что ничего не закончилось — факт.

Пассивное сопротивление, безусловно, работает. Оно дает небольшой, но эффект. Однако у любого пассивного сопротивления есть свои пределы. Расширить их можно, переходя к сопротивлению активному. И это не уличные протесты, к которым режим вполне готов. Это всё та же непрямая борьба, но теперь более осознанная и точечная.

Борьба с народом идет в когнитивной сфере (проще говоря — она направлена против умов людей. Информационный террор бьет в первую очередь по мозгам, внушая страх и ужас перед беспощадной властью). Значит, и сопротивление должно вестись в этой же сфере.

Вне всякого сомнения, что законопроект о кодах в общественных местах будет принят. Режим не может пойти на уступки народу, напротив — он должен его задавить. Поэтому, скорее всего, после принятия закона общепит, торговые центры и иные места для здоровых людей будут закрыты окончательно. Да, безусловно, этот закон будет работать плохо, его найдут, как обойти или по крайней мере нарушать. Но это полумеры. Сам факт создания запретных зон для людей — это преступление против прав человека.

Выход здесь выглядит очевидным: нужно бойкотировать посещение таких мест, сделать постыдным приход туда — даже тем, кто имеет сегодня QR-коды. Просто потому, что через полгода вам все равно придется снова колоться, чтобы продлить их. А потом — снова и снова. До смерти. Которую добрые вакциновары постараются максимально ускорить.

Поэтому логика подсказывает вполне очевидное решение: флеш-мобы «Я не плачу свои деньги фашистам». Уже была история на тему «Я не заправляюсь на Лукойле» после того, как автомобиль топа этой компании убил двух женщин в Москве. Лукойл не сильно потерял тогда, так как его основной оборот — это вывоз нефти на экспорт, но моральные потери — это тоже потери. Торговые центры не экспортируют нефть или газ. И отказ посещать их вынудит арендаторов уходить, соответственно, центры будут нести убытки. Убытки будет нести их «крыша» в лице чиновников или разнообразных «силовиков». Они должны прочувствовать на своем кармане протест людей.

Это в чистом виде непрямые действия. Они не зрелищны, но в данных обстоятельствах — наиболее эффективны. Заставить людей куда-то ходить, если они не идут, невозможно. Даже дивизия Дзержинского, выведенная на улицу, не заставит. Вот если люди захотят куда-то пойти и соберутся — тут да, их можно блокировать, избить, арестовать и бросить за решетку. Но вот если они не идут платить свои деньги в торговый центр — что с ними можно сделать?

Непрямой путь очень эффективен. Всегда. Вам не нужно побеждать, вам нужно не дать победить вашему врагу. А режим — враг, тут уже нет смысла прикрывать это кружевами. Смертельный враг для народа и страны. Непрямой путь всегда позволяет развернуть творчество масс. Люди в такой ситуации не зависят от «лидеров», они сами лидеры. Любой может бросить удачный лозунг, нарисовать бьющий в цель мем, написать вирусный ролик. Когда миллионы людей включаются в такие мероприятия, им не нужен никто, кроме них самих и чувства внутренней правоты. И на данном этапе, как мне кажется, это крайне эффективное, а главное — совершенно незатратное противодействие кремлевским фаши.

Они создают моду на QR-коды? Значит, нужно создавать антимоду на их наличие. Должно быть стыдно иметь QR-код. Неприлично. Вакцинирование — это дело личное и добровольное. А вот порядковый номер должен стать неприличным. Его должны стесняться и бояться показывать, что он есть. Власть может бороться за умы людей только одним способом — насилием и страхом. А когда это русские люди боялись фашистов?

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