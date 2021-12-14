В хранилищах Украины “нормальные” запасы газа. Их достаточно, чтобы бесперебойно пройти зиму – Витренко

“Сейчас у нас в хранилищах нормальные объемы газа… С точки зрения ожиданий, при нормальных обстоятельствах не должно быть проблем. Как тогда мы проходили бесперебойно зиму, так и сейчас мы должны спокойно пройти зиму, чтобы всем потребителям в Украине хватило газа”, – сказал Витренко.

По данным Госстата, в октябре на 18,8% увеличились начисления за жилищно-коммунальные услуги по сравнению с октябрем 2020 года.

По словам Витренко, “объемы начисления к оплате за октябрь прошлого года включают реально потребленные”. Начисления за коммунальные услуги могли возрасти из-за увеличения потребления газа, допустил глава НАК.

“В октябре 2021 года потребление газа населением выросло. То есть мы больше отдаем газа для нужд населения по сравнению с октябрем в прошлом году. Где-то ранее начался отопительный сезон, где-то люди больше потребили”, – отметил Витренко.

При этом он подчеркнул, что тарифы на централизованное отопление в октябре 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменились. Но увеличилась цена для тех домохозяйств, где индивидуальное отопление – в прошлом году цена составляла около 5 грн за 1 м³ газа, а в этом году – около 8 грн, добавил Витренко.

“Но рыночная стоимость за это время выросла практически в 10 раз”, – указал глава НАК “Нафтогаз”.

Контекст:

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 12 декабря, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 62,41%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отметило агентство Reuters.

Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

В декабре цены на газ в Европе снова выросли и приблизились к отметке $1358 за 1 тыс. м³ (согласно данным биржи) на фоне заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что она не видит оснований для запуска газопровода “Северный поток – 2”, который должен соединить Германию и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины.

Украинские власти настаивают, что страна накопила достаточно газа для прохождения отопительного сезона (обычно он начинается в середине октября). Перед началом отопительного сезона в 2020 году в украинские подземные хранилища закачали 28,3 млрд м³. Это был рекордный запас за последние 10 лет, отметила компания “Укртрансгаз”. В мае в “Нафтогазі” сообщили, что за время отопительного сезона, начиная с октября 2020 года, из ПХГ отобрали 13,2 млрд м³.

5 ноября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что запас газа в хранилищах Украины составляет более 18 млрд м³ – на 13% больше средних показателей в период с 2011-го по 2019 год.

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