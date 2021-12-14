Боррель назвал остановку мигрантов из Белоруссии «главным успехом» ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС «главным успехом европейской дипломатии» в 2021 году.

После прошедшей в Брюсселе встречи глав МИД стран Евросоюза Боррель выступил с заявлением, назвав «главным разочарованием уходящего года» кризис в Эфиопии и отсутствие должной реакции на него со стороны Брюсселя, передает РИА «Новости».

«В то время как в кризисе с мигрантами на границе с Белоруссией мы, напротив, сумели добиться главного успеха», – считает глава европейской дипломатии. По его словам, страны сообщества «сумели остановить потоки мигрантов (из третьих стран) в Белоруссию и из Белоруссии в ЕС…».

Как считает Боррель, «[президент Белоруссии Александр] Лукашенко не смог добиться своих целей» и «сегодня у него проблемы». «Мы провели хорошую работу вместе с европейской внешнеполитической службой», – добавил политик, отметив, что Евросоюз поддерживал контакты с 24 странами, откуда мигранты доставлялись в Белоруссию.

В воскресенье погранслужба Литвы заявила о выстрелах со стороны Белоруссии. В тот же день власти Германии и Польши обсудили новые санкции против Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил в ответ перекрыть Европе газ. Варшава в свою очередь пригрозила Минску ужесточением санкций ЕС в случае эскалации кризиса на польско-белорусской границе или иных способов дестабилизации Европы.

Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряд физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.

В середине ноября глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел стран ЕС приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого, после чего стало известно, что ЕС согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы». Тогда же США анонсировали новые санкции против Белоруссии в координации с Евросоюзом из-за ситуации с мигрантами на границе с ЕС.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. В Евросоюзе исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что санкции Запада против Белоруссии похожи на наказание Минска за дружбу с Москвой.