В Кировской области построили две улицы по нацпроекту

По нацпроекту «Жилье и городская среда» в Кировской области построили две улицы, четыре дома для переселения, благоустроили 175 дворов и парков, сообщили в Министерстве строительства, энергетики и ЖКХ региона.

«В 2021 году продолжалась работа по созданию комфортной городской среды. Всего в 2021 году на благоустройство в регионе было направлено 457,6 млн рублей, из которых 441,4 млн рублей – это средства федерального бюджета. Работы по благоустройству велись в 31 муниципальном образовании. Планировалось, что будут благоустроены 72 дворовые территории и 66 общественных территорий, но благодаря экономии, которая сложилась на торгах, план удалось перевыполнить. На сегодня в Кировской области благоустроено 88 дворов и 87 общественных территорий», – говорится в сообщении на сайте правительства Кировской области.

Кроме того, в 2021 году были введены в эксплуатацию 4 многоквартирных дома (пгт Опарино, г. Киров, г. Котельнич), это 376 квартир.

По поручению губернатора Игоря Васильева принято решение ускорить программу расселения: все дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, будут расселены до конца 2023 года. В рамках этой программы необходимо расселить 7 200 жителей аварийного жилья.

Глава Министерстве строительства, энергетики и ЖКХ региона Игорь Селезнев отметил, что за 11 месяцев 2021 года введено 445 тыс. кв. м (125% к уровню прошлого года). В стадии строительства сейчас находится 150 многоквартирных жилых домов общей площадью 740,5 тыс. кв. метров.

Одна из ключевых задач национального проекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.