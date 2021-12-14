Крупный пожар произошел в парке Горького в Москве

Пожарные расчеты прибыли в парк Горького в Москве, с территории которого понимается столб черного дыма, на Садовом кольце образовалась пробка.

На место происшествия прибыли уже около 15 пожарных машин и карета скорой помощи. Прилегающую к парку территорию заволакивает дымом. На внешней стороне Садового кольца образовалась пробка, передает РИА «Новости».

Согласно данным МЧС, «18.55, Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, происходит возгорание предварительно складского здания».

Парк Горького в Москве – самый посещаемый парк столицы. По будням здесь проводит время 40 тысяч человек, по выходным и праздникам – 250 тысяч. После масштабной реконструкции, завершившейся в 2011 году, парк отвечает высоким мировым стандартам, являясь пространством для отдыха, творчества, спорта и игр.