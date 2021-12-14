Избран новый премьер-министр Болгарии

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14.12.2021, 2:28, Новости дня
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Народное собрание (парламент) Болгарии избрало премьер-министром страны Кирила Петкова, лидера победившей на выборах в ноябре партии «Продолжаем перемены», информирует телеканал Болгарское национальное телевидение.

За кандидатуру 41-летнего Петкова проголосовали 134 депутата, против – 104, воздержавшихся не было, передает РИА «Новости».

Парламент проголосовал за персональный состав совета министров во время отдельного голосования. Для его одобрения был необходим 121 голос, тогда как партнеры по коалиции, в которую, помимо партии «Продолжаем перемены», входят социалисты и партия «Есть такой народ», располагают в собрании 134 голосами.

Петков с родителями эмигрировал в Канаду в середине 1990-х годов. Он получил финансовое образование в Университете Британской Колумбии, а затем изучал бизнес-администрацию в Гарвардском университете. С мая по сентябрь 2021 года он возглавлял министерство экономики в служебном правительстве Стефана Янева.

В конце октября Конституционный суд Болгарии задним числом отменил указ о назначении Петкова на эту должность в связи с гражданством Канады, которым на тот момент располагал политик.

Ранее лидеры четырех болгарских партий сформировали правительственную коалицию в Болгарии, приоритетами политики которой станут реформа судебной системы, борьба с коррупцией, решение проблемы растущих цен на электроэнергию.

В ноябре действующий президент Болгарии Румен Радев победил во втором туре выборов главы государства, набрав 66,72% голосов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Болгария потеплеет к России.



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