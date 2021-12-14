В Украину 20 декабря приедут президенты Польши и Литвы

Об этом 13 декабря в Twitter написал глава бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох.

Президент Украины Владимир Зеленский, Дуда и Науседа встретятся в рамках саммита “Люблинского треугольника”, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в регионе.

“Визит президентов Польши и Литвы также является выражением поддержки Украины перед лицом давления и провокаций со стороны РФ. Обе страны поддерживают евроатлантическую интеграцию Украины”, – подчеркнул Кумох.

Wizyta prezydentów Polski i Litwy to tak * e wyraz wsparcia dla Ukrainy w obliczu rosyjskich nacisków i prowokacji. Oba Kraje * popieraj * integracj * euroatlantyck * Ukrainy * . https://t.co/hQYW8tVxGH

— Jakub Kumoch (@JakubKumoch) December 13, 2021

2 декабря Зеленский, Дуда и Науседа провели переговоры в формате видеоконференции. По их результатам президенты одобрили совместное заявление, в котором призвали международное сообщество усилить санкции против РФ в связи с ее продолжающейся агрессией против Украины, а Кремль – к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границы Украины и с ее временно оккупированных территорий.

Контекст:

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы 28 июля 2020 года в Люблине подписали декларацию о создании “Люблинского треугольника”.

Участники “Люблинского треугольника” будут координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

17 сентября состоялась первая встреча представителей “Люблинского треугольника”.

По итогам третьего заседания министров иностранных дел “Люблинского треугольника” в Вильнюсе 6-го и 7 июля 2021 года министр иностранных дел Кулеба назвал этот формат сотрудничества альтернативой “русскому миру”.

9 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил премьеру Польши Матеушу Моравецкому проводить регулярные встречи глав правительств стран “Люблинского треугольника” – Украины, Польши и Литвы.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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