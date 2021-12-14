 

Присяжные сочли заслуживающими снисхождения обвиняемых по делу об «аргентинском кокаине»

14.12.2021, 1:46, Новости дня
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Подозреваемые по делу о контрабанде кокаина из Аргентины признаны коллегией присяжных виновными, но заслуживающими снисхождения, сообщили в Дорогомиловском суде Москвы.

«Вердиктом присяжных [Али] Абянов, [Владимир] Калмыков, [Андрей] Ковальчук и [Иштимир] Худжамов признаны виновными в совершении инкриминируемых им деяний. Кроме того, согласно вердикту присяжных, они заслуживают снисхождения», – цитирует сообщение суда РИА «Новости».

Обсуждение последствий вердикта пройдет 16 декабря.

В феврале 2018 года стало известно о секретной спецоперации российских и аргентинских спецслужб, в результате которой в школе при посольстве РФ в Буэнос-Айресе нашли около 400 килограммов кокаина.

Сообщалось, что в деле фигурируют российский керлингист Денис Килба, а также два гражданина Латвии. В рамках дела были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов. Всего задержаны шестеро подозреваемых в разных странах.

В апреле 2019 года МВД завершило следственные действия и предъявило обвинение по делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию Андрею Ковальчуку и другим подозреваемым.

В ноябре генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу.

В августе 2020 года дело о контрабанде кокаина из Аргентины через российское посольство в этой стране передали из Солнцевского суда Москвы в Дорогомиловский суд для нового рассмотрения.



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