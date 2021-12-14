Минтруд предложил скорректировать систему оплаты труда шахтеров

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило предложения по совершенствованию системы оплаты труда шахтеров, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе заседания рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Энергетика».

«Ряд поручений, данных ранее, пока не исполнены. Это вопросы по совершенствованию системы оплаты труда, строгому соблюдению обеспечения норматива «70 на 30» в фонде оплаты труда, чтобы не создавать стимулов для пренебрежения вопросами безопасности. Я напомню, что президентом уже было дано такое поручение. Минтрудом были подготовлены предложения по изменению отраслевого тарифного соглашения», – приводит ТАСС слова Новака, которого цитирует пресс-служба правительства.

Напомним, 4 декабря министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил о проработке корректировки оплаты труда шахтеров, пообещав решить вопрос до конца года.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где при взрыве метана погибли 46 горняков и пять горноспасателей, заслушал доклад министра труда и социальной защиты Антона Котякова о системе оплаты шахтеров. Глава государства высказал недовольство по поводу глубины проработки Министерством труда и социальной защиты РФ вопросов оплаты труда шахтеров, потребовав дать разъяснение по структуре схемы «70 на 30», при которой 30% дохода горняков зависит от переработок. Путин заявил, что ведомство не провело глубокий анализ ситуации.

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