 

“Люблю готовить, но больше – жрать”. Полуголая Maruv станцевала на кухне в хрущевке

14.12.2021, 1:14, Новости дня
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“Моя ежедневная рутина. А вы любите готовить?” – поинтересовалась у подписчиков 30-летняя певица.

“В хрущевке? Кухня 5,5 м²?” – оценил в комментариях интерьер baur_1982_18.

“Люблю готовить, но больше – жрать”, – призналась shilkina6199.

“Божечки, что за разврат в массы?” – написала trubnikova_marya.

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Контекст:

Maruv родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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