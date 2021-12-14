Бурба заявил, что ему после доклада перед ВСК по вагнеровцам не дают подписать протокол из заседания

“ВСК меня послушала, я все рассказал, как было, изложил свою позицию, все, что я знал, и то, что я анализировал после провала. Выходит так, что два с половиной месяца прошло, но протокол я не могу подписать. Мы видим, что ВСК уже промежуточный отчет [сделала]. Я не могу подписать протокол свой. Когда я выступал, были люди, которые записывали мои объяснения, и я должен был этот протокол подписать. Я лично обращался к председателю ВСК [нардепу от “Слуги народа” Марьяне Безуглой], но мне не дают возможности подписать протокол. Какие причины – мне неизвестно”, – сказал экс-глава ГУР.

Отвечая на уточняющий вопрос ведущего, Бурба сказал, что его показания ВСК может не принять во внимание или подделать.

“Я очень за это переживаю. Потому что я должен его подписать. Я подписал – это документ. Если я его не подписал – значит, моих свидетельств нет. Или они есть, но мне не дают прочитать, потому что они там занимаются служебным подлогом. Как вариант”, – добавил Бурба.

Он давал показания на заседании комиссии в сентябре.

Контекст:

Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату вагнеровцев.

17 ноября группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской частной военной компании “Вагнер” в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили Главное управление разведки Минобороны Украины и департамент контрразведки Службы безопасности Украины. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК “Вагнер” якобы для работы в Венесуэле.

Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли на пять дней – и план провалился.

Бурба рассказал Bellingcat, что президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации по задержанию наемников ЧВК “Вагнер” и одобрил ее проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.

Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.

26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК “Вагнер”, так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.

Зеленский также сказал, что посадка самолета Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолета. Он сказал, что не считает эту операцию украинской. Зеленский назвал Бурбу “авантюристом и аферистом” и заявил, что Бурба хотел втянуть Украину в “огромный скандал” с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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