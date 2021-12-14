В МЧС опровергли сообщение о пожаре в Парке Горького в Москве

Пожар на складе на Крымском Валу в Москве не имеет отношения к Парку Горького, сообщили в столичном главке МЧС.

«Отношения к Парку Горького точно не имеет», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение МЧС.

Согласно данным МЧС, "18.55, Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, происходит возгорание складского здания".

Уточняется, что склад с резиной загорелся на Крымском Валу на территории в 100 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала, сейчас пожар локализован.

Ранее сообщалось, что произошло возгорание в Парке Горького в Москве.