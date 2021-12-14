Иностранные топ-менеджеры возмутились проверками на сифилис

Топ-менеджеры иностранных компаний выразили возмущение в связи с необходимостью проходить медицинский осмотр и сдавать тесты на сифилис и ВИЧ для получения разрешения на работу или вида на жительство в РФ наряду с другими трудовыми мигрантами.

«Давно уже ни один законодательный акт не вызывал такой огромной волны непонимания, разочарования и возмущения среди тысяч иностранных менеджеров. Есть риск, что для важных РФ иностранных менеджеров страна во многом потеряет свою привлекательность как место работы», – отметил председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Он добавил, что письмо глав иностранных бизнес-ассоциаций, в числе которых Торговая палата США и Ассоциация европейского бизнеса, направлено первому заместителю председателя правительства Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Авторы обращения просят упростить правила и не проверять иностранцев, которые приезжают в страну в качестве высококвалифицированных специалистов, а также обладателей вида на жительство.

Напомним, в июле президент Владимир Путин подписал закон, который предписывает проверять всех трудовых мигрантов, прибывающих в Россию, на наркотики, опасные инфекции и ВИЧ – и разрешает отказывать наркоманам и больным в проживании в России. Закон вступит в силу 29 декабря.

Изначально законопроектом предлагалось, что иностранные граждане и лица без гражданства, которые хотят получить вид на жительство, разрешение на работу или трудовой патент в России, должны проходить медосмотры в государственном или муниципальном учреждении. Однако ко второму чтению были внесены уточняющие поправки о том, что иностранный житель для получения разрешения на проживание или вида на жительство должен пройти медосвидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления им наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции.