 

Появились первые подробности о новых умных часах Xiaomi Watch S1

14.12.2021, 0:46, Новости дня
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Представители компании Xiaomi опубликовали в сати первые подробности о выходе на международный рынок новой модели умных часов Watch S1. Они, в частности, утверждают, что гаджет начнет свой путь с Европейского континента, где будет официально представлен в самом начале 2022 года.

Специалисты также отмечают, что данная версия должна стать органическим дополнением в уже существующей линейке наручных смарт-устройств: Watch Revolve, Mi Watch Revolve, Mi Watch Color и др.

Отличием от собратьев станет более приемлемая стоимость в розничной торговле. Вслед за Европой, часы получат Малайзия, Индонезия и Сингапур. Затем они появятся в Индии. Ну а в Китае такое устройство уже продается в местной комплектации.



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