 

“А с бананами смогешь?!” Кристина Асмус показала трюк с тремя мандаринами

14.12.2021, 0:29, Новости дня
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“Новогоднее настроение”, – подписала видео 33-летняя актриса.

За несколько часов ее ролик набрал почти 33 тыс. просмотров.

“Какая ты милашка”, – прокомментировал видео walera_russa.

“А с бананами смогешь?!” – поинтересовался maxlee116.

“Умничка, красавица, обожаю”, – призналась lesia_ledeneva.

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Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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