 

Стало известно место церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже

14.12.2021, 0:18, Новости дня
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Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже 2024 года состоится 26 июля на реке Сена, сообщил оргкомитет Игр.

«На реке Сене – самая зрелищная и доступная церемония открытия в истории Олимпийских игр. Открыта для всех, открыта для вас», – приводит РИА «Новости» сообщение оргкомитета Игр.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что официальная делегация США не будет присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае из-за вменяемых Пекину нарушений прав человека. По ее словам, американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде, несмотря на дипломатический бойкот со стороны США.

В среду стало известно, что Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае. Позже  премьер Британии Борис Джонсон заявил, что британская сторона не станет поддерживать бойкот Олимпиады в Пекине. Также к дипломатическому бойкоту присоединилась Канада.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.



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