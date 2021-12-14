Спецборт МЧС доставил российских вирусологов в ЮАР

Самолет Ил-76 МЧС РФ с мобильной лаборатории и специалистами Роспотребнадзора на борту совершил посадку в аэропорту Йоханнесбурга.

На борту Ил-76 МЧС РФ находится мобильная лаборатория Роспотребнадзора на базе автомобиля «КамАЗ», вирусологи, эпидемиологи, врачи Роспотребнадзора, Минздрава РФ и оперативная группа МЧС. В число прибывших входят ученые и практики из ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора, а также центра «Вектор». В Роспотребнадзоре сообщали, что российские специалисты совместно с коллегами из ЮАР будут проводить исследования и обмениваться опытом борьбы с COVID-19, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что президент ЮАР Сирил Рамапоса заразился коронавирусом. В прошлый четверг президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса договорились о направлении в республику группы вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования для борьбы с COVID-19. Днем позже российские вирусологи вылетели в ЮАР самолетом Ил-76 МЧС РФ с мобильной лабораторий Роспотребнадзора на борту для помощи республике в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ранее глава ЮАР говорил, что штамм «омикрон» доминирует среди новых случаев заражения в республике.

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом ВОЗ выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон». Позже в ВОЗ предположили, что штамм «омикрон» менее опасен, чем вариант «дельта».