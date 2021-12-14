 

Ученые сравнили древнеегипетский лен и европейский холст

14.12.2021, 0:02, Новости дня
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Ученые подробно исследовали структуру европейских холстов, на которых мастера живописи писали свои картины в XVII–XVIII веках. Затем они сравнили прочность и другие качества данного материала с древнеегипетским льном.

Полученные данные свидетельствовали не в пользу европейских технологий. Оказалось, что ткани из Египта, которым уде примерно по 4 тысячи лет, лучше сохранили свою первоначальную структуру, чем пережившие всего несколько столетий европейские холсты.

Еще один сюрприз ожидал ученых, когда они решили исследовать полотна европейских мастеров девятнадцатого века. Образцы казались подверженными еще большей деградации, чем те, которым на 100-200 лет больше. По мнению ученых, со временем была утеряна технология идеальной консервации волокон тканей. Большую часть времени египетский лен пролежал в могилах, из которых его откопали. Если бы там побывали европейские холсты, вряд ли мы могли бы сегодня любоваться произведениям искусства эпохи Возрождения.



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