 

Китайские ученые при помощи лазера разбили струю воды

14.12.2021, 0:02, Новости дня
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Китайские ученые проводили опыты с лазерными лучами и добились интересного результата. Они облучали непрерывно текущую струю воды лазером. В результате струя превратилась в капли, которые затем начали упорядоченное движение.

Данный эффект исследователи пояснили давлением светового потока. На самом деле, ученые уже создавали так называемые лазерные пинцеты. Существуют также паруса, надуваемые солнечным ветром.

Проблема в том, что при затратах одного ватта энергии на световой луч можно получить давление всего в несколько наноньютонов. Иначе говоря, чтобы от луча света покатился мячик, нужно задействовать энергоблок мощной электростанции. В данном же случае лазер многократно отражался и преломлялся в воде, что позволило значительно усилить его воздействие.



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