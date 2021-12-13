Амнуэль: Травля Сокурова позорна. Недопустимо травить человека, имевшего смелость высказать свое мнение о его любимой стране и происходящем с ней

Уважаемые зрители! Уважаемые кинематографисты, коллеги по цеху! Развязанная в российских СМИ и в части российского общества травля члена “КиноСоюза”, выдающегося кинорежиссера Александра Сокурова, отмеченного за свои работы, принесшие славу нашей стране, самыми престижными мировыми призами, педагога, воспитавшего целую плеяду молодых кинематографистов, уже тоже получивших признание в стране и мире, позорна. Травить деятеля культуры, человека, имевшего смелость высказать свое мнение о его любимой стране и происходящем с ней, недопустимо!

Творческий человек потому и творческий, что много чувствует и принимает к сердцу сильнее других. Без этого творить невозможно! В истории нашей страны были аналогичные ситуации с травлей Эйзенштейна после запрещения второй серии фильма “Иван Грозный”, приведшего к скоропостижной смерти величайшего кинорежиссера, было изгнание из Союза кинематографистов, а потом и из страны Галича, чьи фильмы, снятые по его сценариям, до сих пор регулярно эксплуатируют телевизионные каналы, так как они пользуются неизменным успехом и любовью зрителей: “Верные друзья”, “Вас вызывает Таймыр”, “На семи ветрах”… Вынужденный отъезд Тарковского – безусловно, самого известного и талантливого режиссера второй половины ХХ века в советском кинематографе.

Мы призываем зрителей, кинематографистов независимо от их политических взглядов выразить свою поддержку художнику, режиссеру, учителю – человеку, заслуживающему уважения!

12 декабря 1905 года (по новому стилю) родился Василий Гроссман! Спасибо Василию Гроссману, он за многие миллионы искупил вину перед прошлым, четко показав в романе “Жизнь и судьба”, в обращении “Учитель!” эсэсовца к коминтерновцу, всю трагедию ХХ века. Все продолжающуюся и продолжающуюся в нашей стране и затрагивающую страны, которым “повезло” быть бок о бок с нашей и длительно, порой даже слишком длительно разделять ее судьбу под ее властью! Спасибо тем, кто не дает положить все это под сукно, кто не позволяет фальсифицировать, как это было сделано в телесериале… “Жизнь и судьба” продолжают свою жизнь и свою судьбу!

На “Форуме свободной России”, в интернете часто звучит тревожный вопрос, обращенный к тем, кто не считает, что украинский, в соответствии со всеми международными законами, Крым является “нашим”, к тем, кого возмущает происходящее уже семилетку в восточных областях Украины, к тем, кто все еще находит возможным жить в РФ, и тем, кто уже там не живет по чужой или по своей воле: “Что вы будете делать, если начнется война?” Вопрос сложный и многие, большинство всячески избегают прямого ответа. Понять это можно – ведь не только сознание зачищалось тщательно, но и территория. Зачищались, фальсифицировались история и сознание.

К примеру, самыми неизвестными страницами для большинства являются страницы истории Народно-трудового союза и создания “РОА”, воевавшей именно под российским триколором и с ним на нашивках и кокардах, о возрождавшихся монастырях и приходах, о продолжавших работать русских театрах и издававшихся без коммунистической цензуры русских газетах и, разумеется, газетах других народов, избавленных от советизации. Именно правда об этом предусмотрительно оболгана, скрыта, фальсифицирована и преследуема сегодня в РФ. Так каких же ответов ждать от тех, кто не ведает и не знает истории? Хотя есть и еще более простой ответ – поступить, как Марлен Дитрих, оставшаяся навсегда немкой и никогда не предававшая свою нацию, свою кровь, свое происхождение, но никогда не бывшая даже самым “мелким винтиком”, сделанным из любого металла Третьего рейха.

Источник: “ГОРДОН”

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