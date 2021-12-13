Евросоюз выделяет €35 млн на вакцинацию в странах “Восточного партнерства”

По словам Вархели, с помощью этой программы будет реализована инициатива стоимостью €35 млн, которая должна будет покрыть все расходы, связанные с совместным использованием вакцины, в частности оплату доставки препаратов от коронавируса в другие страны.

Еврокомиссар уточнил, что первая поставка в рамках договоренности будет состоять из 400 тыс. доз вакцин от Pfizer/BioNTech из Португалии в Армению.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. По состоянию на 18 октября в мире сделали 6,71 млрд прививок от коронавируса, сообщило агентство Bloomberg. Этого бы хватило для полной вакцинации 43,7% населения мира.

7 октября 2021 года ВОЗ и ООН обнародовали Стратегию по обеспечению глобальной вакцинации от COVID-19 к середине 2022 года. Цель плана – вакцинация 40% населения мира от COVID-19 до конца этого и 70% к середине 2022-го года.

18 октября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что за десять месяцев Европейский союз экспортировал более 1 млрд доз вакцины от COVID-19 по всему миру, в ближайшие месяцы передаст еще не менее 500 млн доз препарата наиболее уязвимым странам.

10 декабря Европейский инвестиционный банк перечислил Украине €50 млн кредита для закупки вакцин против коронавируса.

—