 

Главы МИД стран ЕС договорились о санкциях против РФ в случае ее вторжения в Украину

13.12.2021, 23:43, Новости дня
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Текстовая версия его речи опубликована на сайте службы внешних связей ЕС.

“Страны Европейского союза едины в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, – сказал Боррель. – Все министры сегодня очень четко заявили, что любая агрессия против Украины повлечет за собой политические последствия и дорого обойдется России в экономическом плане”.

С аналогичным заявлениям ранее выступили в НАТО, а главы МИД стран “Большой семерки” (G7) призвали РФ к деэскалации ситуации.

О “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину предупредил президента РФ Владимира Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров президент США Джо Байден.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, любые дестабилизирующие действия РФ в отношении Украины будут стратегической ошибкой, которая будет иметь значительные последствия.

Контекст:

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. По его оценке, вблизи украинской границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявив, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода “Северный поток – 2”, который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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