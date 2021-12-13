Гогилашвили был судим в России по уголовной статье – СМИ

В документе указано, что в 1996 году Гогилашвили с еще двумя лицами фабриковали векселя Северо-Кавказской железной дороги и пытались их реализовать. В частности, был зафиксирован эпизод, когда Гогилашвили лично пытался продать такой вексель. Обвинение ему предъявили в том числе по ст. 147 (мошенничество) Уголовного кодекса РСФСР.

Гогилашвили в суде вины не признал, говорил, не знал, что вексель поддельный. Продавал он ценный документ якобы по совету товарища.

В итоге его приговорили к пяти годам условно и отпустили из-под стражи в зале суда, сообщает Vesti.ua.

“Радіо Свобода” отмечает, что обращалось к министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому с вопросом о судимости его заместителя, ответа не получило. Также журналисты два раза спрашивали о российском гражданстве Гогилашвили, но ни до увольнения чиновника, ни после не получили ответа.

Контекст:

10–11 декабря в СМИ и соцсетях появилось видео конфликта в участием Гогилашвили, который произошел на одном из блокпостов при въезде в зону ООС. Судя по ролику, топ-чиновник МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо.

“У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким …балом, как у меня, – он один всего. […] Теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет”, – говорил топ-чиновник МВД полицейскому, который сказал, что не узнал его.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя. Гогилашвили потом заявил, что был “излишне эмоционален”, и извинился за свое поведение.

Известно, что жена Гогилашвили Мария Левченко – помощница президента Украины Владимира Зеленского. В 2020 году президент называл ее в числе лиц, которым доверяет, сообщает “ВВС News Україна”.

Зеленский 12 декабря попросил Монастырского и Кабинет Министров “рассмотреть вопрос об увольнении” Гогилашвили.

Гогилашвили работал в министерстве с 2019 года, занимался формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Издание “Бабель” писало, что накануне назначения Гогилашвили получило информацию, что в МВД мужчину назначают якобы для контроля за тогдашним министром Арсеном Аваковым. Сам Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию, но не скрывал, что давно знаком с Зеленским.

У Гогилашвили есть российский паспорт, он его получил в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону, сообщил Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ.

“Украинская правда” 12 декабря опубликовала новое видео, в котором Гогилашвили в грубой форме общается с сотрудниками полиции, остановившими его автомобиль в Киеве.

Кабинет Министров Украины 13 декабря уволил Гогилашвили по собственному желанию. В тот же день он попал в базу “Миротворца”, а также заявил, что ему “стыдно за свою несдержанность, но не стыдно за работу”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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