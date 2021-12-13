“Нельзя голодать и урезать рацион”. Каменских рассказала, как питается, чтобы прийти в форму перед Новым годом

“Начну с главного правила: нельзя голодать и урезать рацион сильно и резко. Питание должно оставаться сбалансированным. Иначе – стресс для организма, а от стресса внешний вид точно не улучшается”, – объяснила Каменских.

Она посоветовала не отказываться резко от сладкого, а постепенно заменить его полезными фруктами.

“Но и ими можно перебрать по калориям. Поэтому важна мера. Пару мандарин в день, одна хурма, горсть винограда (хоть и фрукт, но достаточно калорийный, поэтому осторожно). А еще во всех фруктах тоже есть сахар, поэтому их лучше есть до 16.00”, – предупредила подписчиков Каменских.

Она подчеркнула, что важно не пропускать прием пищи, а ужинать за три-четыре часа до сна.

“Постарайтесь реже есть не дома. Я сама обожаю куда-то выбраться, но в заведениях пища чаще калорийнее, жирнее, слаще. Или не стесняйтесь спрашивать технологичную карту блюд, где указана их пищевая ценность”, – посоветовала певица.

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A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. В октябре 2021 года Потап заявил о возвращении дуэта “Потап и Настя” в обновленном составе.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года.

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