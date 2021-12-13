 

Названы вызывающие болезни печени привычки

13.12.2021, 23:34, Новости дня
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Исследователи американской клиники Мэйо (Mayo Clinic) раскрыли семь повседневных привычек, способных разрушить печень, среди которых употребление алкоголя, использование аэрозолей, грязных овощей и фруктов, пишет портал Eat This, Not That!

Первым в списке разрушителей печени назвали алкоголь: спиртные напитки заставляют ее перенапрягаться, а это может привести к повреждению – иногда рубцеванию, называемому фиброзом, а порой – к более серьезной болезни, известной как цирроз.

Также пагубно влияют на печень  химические вещества, которые попадают в организм с дыханием из-за неправильного использования различных аэрозолей.

«Будьте осторожны с аэрозольными распылителями. Обязательно используйте эти продукты в хорошо проветриваемом помещении и надевайте маску при распылении инсектицидов, фунгицидов, краски и других токсичных химикатов. Всегда следуйте инструкциям производителя», – приводит РИА «Новости» комментарий специалистов.

Снять напряжение с органа помогут размеренные физические нагрузки. По мнению медиков, в день для поддержания здоровья печени нужны полчаса активности.

Кроме того, эксперты напомнили о необходимости тщательно мыть фрукты и овощи во избежание попадания в организм пестицидов, раз в год проводить скрининг на гепатит C, чтобы вовремя начать лечение в случае болезни, ответственно подходить к чистоте инструментов для тату или пирсинга, а также не забывать о правильном питании. Самой неполезной для печени едой считаются жирные, жареные и соленые блюда, добавили они.

Ранее онколог перечислил признаки рака печени.



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