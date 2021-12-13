Польша пригрозила Белоруссии ужесточением санкций ЕС

Варшава не будет тянуть с предложением европейским партнерам о введении новых санкций в отношении Минска, если кризис на польско-белорусской границе продолжит развиваться, предупредил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы точно знаем, что Белоруссия опасается экономических санкций, боится торговой блокады. Эти инструменты у нас припасены», – приводит ТАСС слова Моравецкого, сказанные политиком по итогам встречи глав правительств стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как считает премьер Польши, тот факт, что эскалации в данный момент не наблюдается, позволяет надеяться на лучшее. «Но если она будет развиваться или же если Минск, или Минск и Москва будут искать новые механизмы для дестабилизации этой части Европы, то мы не колеблясь представим Европейской комиссии и нашим партнерам новые решения, целью которых будет более решительный ответ на такие практики», – сообщил Моравецкий.

Накануне служба охраны госграницы Литвы заявила о выстрелах со стороны Белоруссии. В тот же день власти Германии и Польши обсудили новые санкции против Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил в ответ перекрыть Европе газ.

Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряд физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.

В середине ноября глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел стран ЕС приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого, после чего стало известно, что ЕС согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы». Тогда же США анонсировали новые санкции против Белоруссии в координации с Евросоюзом из-за ситуации с мигрантами на границе с ЕС.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. В Евросоюзе исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что санкции Запада против Белоруссии похожи на наказание Минска за дружбу с Москвой.