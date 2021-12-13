Мнение: Россияне переучиваются на айтишников, дожимание клиента и экономия на статусе

1. А вы говорите, что россияне не хотят или не могут переквалифицироваться в айтишников, чтобы получать сотни тысяч за установку костылей в чужой код. Опросы говорят о другом — переобучение готова пройти весьма значительная доля наших сограждан трудоспособного возраста, а многие уже и прошли:

https://lenta.ru/news/2021/12/07/ait/

Каждый пятый россиянин планирует пройти переобучение и стать айтишником в 2022 году. Об этом говорится в исследовании «Зарплаты.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Около 22 процентов опрошенных планируют в следующем году переквалифицироваться для работы в IT-секторе, 8 процентов уже прошли дополнительное обучение в этой области, а 46 процентов готовы рассмотреть такую возможность в будущем.

При этом 8 процентов респондентов сказали, что им не хватает времени на получение новой специальности. Еще 16 процентов уверены, что не обладают способностями, потому не потянут работу айтишником. Наиболее неуверенными в своих силах оказались россияне в возрасте от 18 до 24 лет. Массово уйти в IT россияне захотели из-за высоких зарплат (эту причину назвали 33 процента опрошенных). Среди других причин — востребованность (24 процента), возможность работать удаленно по гибкому графику (21 процент), шанс устроиться в международные компании (6 процентов).

2. Глеб Архангельский пишет:

https://glebarhangelsky.livejournal.com/645880.html

Искал в октябре подрядчика по одной маркетинговой теме, не срочной. Предварительно отобрал, вроде небестолково… и как-то все потухло. Смотрю среднесрочные задачи, спрашиваю подрядчика – вы где? Ответ достоин запечатления в истории:

«Глеб, добрый день! Мы на связи, никуда не исчезали. Я должен был Вам направить договор на согласование 04.10. В тот день Вотсап не работал, и я, чтобы не срывать договоренность, направил договор на вашу электронную почту. По сегодняшний день пребывал в полной уверенности, что вы письмо получили и занимаетесь изучением договора».

Дело происходит 20-го (!) октября. То есть человек 16 дней пребывал в искренней надежде, что я что-то там читаю и изучаю.

Не стесняйтесь дожимать клиента, особенно еще не заплатившего. Не стесняйтесь лишний раз спросить, уточнить, напомнить, причём с помощью РАЗНЫХ каналов коммуникации – почта, Вотсап и т.п. ВСЕГДА ПРЕДПОЧИТАЙТЕ РИСК, ЧТО ВАС «ПОШЛЮТ», РИСКУ ПОТЕРЯТЬ ЗАКАЗ.

3. В «Школе капитализма» вышла очередная практическая статья — о том, как сэкономить кучу денег на статусе, не скатившись при этом в состояние полубомжа. Как и большая часть других капиталистических правил, дело тут скорее в психологии, чем в математике. Волевой и склонный к рефлексии грузчик с тремя классами образования на долгом периоде выиграет у взбалмошного и плывущего по течению доктора математических наук:

https://sponsr.ru/capitalism/8609/Kak_sekonomit_na_statuse