 

Компания Microsoft обзавелась искусственным интеллектом, ускоряющим создание ПО

13.12.2021, 23:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В компании Microsoft решили усилить автоматизацию работы программистов. Для этого там создали искусственный интеллект на специальном алгоритме. По словам авторов идеи, ИИ позволит ускорить разработку нового программного обеспечения на 30%.

Также разработчики надеются, что нейросеть позволит улучшить качество созданных программ. По крайней мере, теперь будет значительно меньше ошибок, вязанных с пресловутым человеческим фактором.

Искусственный интеллект получил название BugLab, сообщают разработчики. Его работа основана на уже известной игровой модели hide and seek, в которой заложен принцип состязательных сетей. Иначе говоря, две сети решают одну и ту же задачу. В процессе работы они будто соревнуются друг с другом и одновременно обучают друг друга.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / Соавтор идеи создания Skype предупредит об опасности искусственного интеллекта

20.08 / Стало известно, что Навальный выпивал перед госпитализацией

11.07 / “История Золотого человека”. Режиссер Стоун снял фильм о первом президенте Казахстана, картину назвали пропагандой

05.11 / Большинство энергоблоков ТЭС на Украине прекратили работу

23.04 / DT – Северной Ирландии предсказали выход из состава Великобритании

10.03 / В РФ создадут спутник для мониторинга парниковых выбросов

31.01 / Делегация Переходного совета Южного Йемена посетит Москву

06.11 / В память о Жванецком 7 ноября в Одессе объявили днем траура

26.03 / 71% украинцев считают Россию агрессором – опрос

12.07 / Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика