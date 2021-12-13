Компания Microsoft обзавелась искусственным интеллектом, ускоряющим создание ПО

В компании Microsoft решили усилить автоматизацию работы программистов. Для этого там создали искусственный интеллект на специальном алгоритме. По словам авторов идеи, ИИ позволит ускорить разработку нового программного обеспечения на 30%.

Также разработчики надеются, что нейросеть позволит улучшить качество созданных программ. По крайней мере, теперь будет значительно меньше ошибок, вязанных с пресловутым человеческим фактором.

Искусственный интеллект получил название BugLab, сообщают разработчики. Его работа основана на уже известной игровой модели hide and seek, в которой заложен принцип состязательных сетей. Иначе говоря, две сети решают одну и ту же задачу. В процессе работы они будто соревнуются друг с другом и одновременно обучают друг друга.