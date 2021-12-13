Названа дата презентации новых смартфонов Realme GT2

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13.12.2021, 23:16, Новости дня
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Компания-производитель назвала дату официального мероприятия, во время которого должны представить новую линейку смартфонов Realme GT2. На сегодня известно, что данные мобильные устройства будут построены вокруг процессора Snapdragon 8 Gen 1.

Итак, презентация состоится 20 декабря, уточнили в компании. Отметим, что модель GT2 эксперты относят к флагманским смартфонам. Его особенность в том, что такая же платформа используется только в Motorola Edge X30.

Предполагается, что в новом мобильнике будет 13 Гб оперативной памяти и штатный флеш-накопитель на 512 Гб. Кроме того, инсайдеры говорят о наличии быстрого зарядного устройства мощностью 125 Вт. К сожалению, оно не беспроводное.



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