Названа дата презентации новых смартфонов Realme GT2

Компания-производитель назвала дату официального мероприятия, во время которого должны представить новую линейку смартфонов Realme GT2. На сегодня известно, что данные мобильные устройства будут построены вокруг процессора Snapdragon 8 Gen 1.

Итак, презентация состоится 20 декабря, уточнили в компании. Отметим, что модель GT2 эксперты относят к флагманским смартфонам. Его особенность в том, что такая же платформа используется только в Motorola Edge X30.

Предполагается, что в новом мобильнике будет 13 Гб оперативной памяти и штатный флеш-накопитель на 512 Гб. Кроме того, инсайдеры говорят о наличии быстрого зарядного устройства мощностью 125 Вт. К сожалению, оно не беспроводное.