Мнение: О том, что будет, если поверить Путину

Ох…

Вот один человек взял, да и зачем-то поверил нынешнему российскому президенту Владимиру Путину. Который, вообще говоря, признанный мировой лидер по произнесению «правильных слов». И про свободу предпринимательства, и про власть закона, и про равные права для всех.

Короче, наивный…

И вот какая #история из этого вышла.

Чуть больше 20 лет назад американец Август Мейер приехал в Россию с идеей устроить на родине Айн Рэнд – это та, которая про «Атлант расправил плечи», – небольшой музей в её память. И чтобы там была библиотека с её книгами, разумеется, бесплатная. И чтобы россияне читали и проникались идеями свободного рынка и честного предпринимательства.

Занесло его в Город-на-Неве, «родной» для Владимира Путина. Шёл как раз 2000-й год. #Россия быстро поднималась после разрушительного кризиса 1990-х, чему немало способствовал рост мировых цен на #нефть. Короче, только слепой не увидел бы признаков надвигающегося бума.

Август Мейер слепым не был. Как не был он и безродным авантюристом, искателем «лёгких денег». Он родился родился в Иллинойсе (#США) и рос в богатой семье. Его отец, Август Мейер-старший, наследник медиахолдинга Midwest Television и финансовой компании First Busey, в 1991 году даже входил в список 400 богатейших американцев по версии журнала Forbes. Сын, дипломированный юрист, быстро разглядел в России те возможности, которых, как он тогда думал, уже нет в Штатах. И остался в Санкт-Петербурге, чтобы делать #бизнес.

«Америка идет ко дну, как «Титаник», а у России есть будущее», — говорил он через несколько лет в интервью уже российскому Forbes, войдя в топ-100 самых успешных предпринимателей РФ. И с умилением вспоминал, как в Петербурге прямо посреди улицы бездомная собака порвала ему рубашку, а наблюдавшая сцену из уличного киоска девушка вышла к нему с иголкой в руках и помогла зашить одежду. «В Америке вряд ли такое возможно», — считал тогда г-н Мейер. Он отказался от американского гражданства, женился на русской, обзавёлся детьми. А из его проектов можно вспомнить не столько «Ленту», из которой бизнесмен в итоге вышел с прибылью в начале 2010-х, но парфюмерную сеть «Рив Гош», кондитерскую компанию «Любимый край» и неудачного интернет-ритейлера «Юлмарт».

Что интересно, Августа Мейера можно было бы даже назвать пропутинским бизнесменом. «Я очень горд тем, что получил российское гражданство. Благодарен российскому народу, правительству и президенту Путину, – публично заявил он в 2017 году, уже после №Крым­а и санкций. – Если Путин [и дальше] будет действовать во имя свободы, я его поддержу. Он удерживает налоги на относительно низком уровне, Россия при нём вступила во Всемирную торговую организацию, условия для свободной торговли совершенствуются год от года, инвестиции в инфраструктуру определенно улучшаются. Восприятие #Путин­а на Западе не кажется мне справедливым. Он не сумасшедший, который хочет восстановить советскую империю».

Но – не помогло. Августа Мейера вместе с женой Инной задержали на днях по подозрению в хищении 2,3 млрд руб. у #Сбербанк­а, которые «Юлмарт» брал в качестве кредита. Что интересно, это дело расследуется с 2017 года, и первоначально по нему проходил только давний российский партнёр Августа Мейера, Дмитрий Костыгин. Которого сперва задержали, потом выпустили под залог, поначалу обвиняли в «Хищении», затем переквалифицировали обвинение на менее тяжкую статью «Причинение ущерба без признаков хищения». А затем, якобы, снова стали рассматривать ч. 4 ст. 159 УК РФ как основную квалификацию обвинения. Если к этому добавить, что следствие предлагало Августу Мейеру признать вину в обмен на свободу жены и угрожало отобрать детей, то «картина маслом» обретает весьма характерные завершающие штрихи.

Что ж, принцип путинской вертикали «друзьям всё – врагам закон» родился не вчера. А с учётом того, как начинают враждовать уже и друзья Путина, ближайшие годы обещают быть очень интересными. Но как бы тут и непричастным в «замес» не угодить?

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