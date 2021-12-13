 

Кулеба пригласил новую главу МИД Германии на Украину

13.12.2021, 22:49, Новости дня
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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провел первый телефонный разговор с новой главой германского внешнеполитического ведомства Анналеной Бербок, сообщила пресс-служба МИД Украины.

Стороны обсудили ситуацию в Донбассе и «Северный поток – 2». Отмечается, что киевский дипломат пригласил немецкую коллегу посетить Киев в 2022 году, сообщается на сайте ведомства. 

«Кулеба пригласил Бербок посетить наше государство в следующем году», – говорится в сообщении.

Отмечается, что глава украинского МИД рассказал Бербок о ситуации с безопасностью вдоль украинской границы и в неподконтрольной части Донбасса, а также подтвердил приверженность политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

Кулеба отметил, что Украина активно выступает за эффективную работу в «нормандском формате» (Россия, Германия, Украина и Франция), важном для переговоров.  В свою очередь Бербок заверила Кулебу в поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности и готовности к совместной работе по запуску консультаций в нормандском формате.

Собеседники также обсудили газопровод «Северный поток – 2». Министры сошлись на том, что к проекту должно применяться европейское энергетическое законодательство.

Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен.

Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Бербок по электоральным соображениям передергивает факты и выдает чисто бюрократические моменты за проблему.

В минувшую пятницу появились сведения, что администрация нового канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает проект газопровода «Северный поток – 2», но может заблокировать его в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной. В прошлую среду главой МИД Германии назначили выступающую против «Северного потока – 2» Анналену Бербок, которая является сопредседателем партии «Союз-90»/«Зеленые». В тот же день стало известно, что Германия и США договорились о закрытии Берлином проекта газопровода «Северный поток – 2» в случае «вторжения» РФ на Украину.



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