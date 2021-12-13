 

Сирийский военный погиб в результате обстрела боевиками провинции Идлиб

13.12.2021, 22:49, Новости дня
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В результате обстрела боевиками позиций правительственных сил Сирии в провинции Идлиб один военнослужащий погиб и еще четверо получили ранения, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В провинции Идлиб в результате обстрела террористами из противотанкового ракетного комплекса из района Флайфель позиций правительственных сил в районе населенного пункта Кафр-Мус погиб один сирийский военнослужащий, еще четверо получили ранения», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

Кулить подчеркнул, что российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Ранее американский десант застрелил трех мирных граждан на восточном берегу реки Евфрат в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В тот же день база США в районе нефтяного месторождения «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу.

Накануне террористы обстреляли провинции Идлиб и Алеппо в идлибской зоне деэскалации в Сирии. 22 ноября террористы убили четверых сирийских военных в Идлибе, Алеппо и Хаме. Несколькими днями ранее сирийский военный пострадал от снайперского огня террористов в прибрежной провинции Латакия. Кроме того, 14 ноября 13 сирийских солдат и ополченцев погибли в провинции Дейр-эз-Зор после того, как правительственные силы попали в засаду террористов. В тот же день двое сирийских военных погибли и еще один получил ранение в результате снайперского огня террористов в провинции Идлиб.



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