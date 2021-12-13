Власти Норвегии запретили барам продавать алкоголь из-за пандемии

Норвегия вводит запрет на продажу алкоголя в точках общепита по всей стране на фоне ухудшения ситуации с пандемией коронавируса, сообщил премьер-министр королевства Йонас Гар Стере. Число заразившихся «омикроном» в Норвегии достигло 958 человек.

«Кто может работать дома, будет работать дома. Мы также просим сократить число контактов. Для этого мы вводим запрет на продажу алкоголя – по всей стране не будет разрешено пить алкоголь в ресторанах, барах и отелях», – приводит слова ТАСС.

Норвегия в понедельник объявила о новых ограничительных мерах из-за продолжающегося распространения штамма коронавируса «омикрон», который оказался заразнее предыдущих штаммов.

Число людей, находящихся сейчас в норвежских больницах из-за COVID-19, самое высокое за все время пандемии – 358. За прошлую неделю прирост новых случаев заражения составил 32 тыс. По оценкам Норвежского института здравоохранения, в дальнейшем штамм «омикрон» вызовет значительный рост числа заражений коронавирусом. В понедельник стало известно, что число случаев заражения «омикроном» в Норвегии достигло 958.

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом ВОЗ выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон». Позже в ВОЗ предположили, что штамм «омикрон» менее опасен, чем вариант «дельта».