«Та самая Сцилла и Харибда»

В Кремле объяснили снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах на транспорте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа над законопроектом о QR-кодах в транспорте продолжится.

«Документ очень сложный технологически и логистически. Он требует, действительно, очень скрупулезной экспертной проработки, которая сейчас и будет продолжаться», — пояснил Песков (цитата по Радио «Маяк»).

В Кремле сравнили разработку законопроектов о QR-кодах с морскими чудищами из древнегреческой мифологии Сциллой и Харибдой:

«Мы говорили с вами о том, что это как раз та самая Сцилла и Харибда, когда нужно, с одной стороны, обеспечить защиту здоровья населения во время пандемии, и, с другой стороны, не убить ту же самую экономику или не создать чрезвычайных проблем для людей»,

— прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, стало ясно, что это «действительно очень сложный законопроект» и что на нынешней стадии "гарантировать отсутствия именно негативных последствий для людей очень сложно, поэтому было принято решение снять его с рассмотрения», объяснили в Кремле.

Песков добавил, что президент Владимир Путин с самого начала «заявил о своей принципиальной позиции: «Интересы людей являются абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов», — уверил пресс-секратарь Кремля.

При этом возможность для привитых иностранными вакцинами россиян получить QR-код, о которой сегодня объявила вице-премьер Татьяна Голикова, не означает признание иностранных вакцин, добавил Песков.

«Это скорее признание наличия антител, а не признание западных вакцин. Хотя в этом направлении работа тоже продолжается», — пояснил представитель Кремля.

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Накануне спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума не будет рассматривать законопроект о введении QR-кодов на транспорте. «Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной Думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — пояснил он. Вопрос снятия с повестки рассмотрения законопроекта о QR-кодах на транспорте обсудят на совете Госдумы 13 декабря.

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